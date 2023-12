Aurora Spine Aktie: Wann tut sich was?

Die Aurora Spine-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,32 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,38 CAD, was einem Unterschied von +18,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Rahmen der Charttechnik wird neben dem 200-Tages-Durchschnitt auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Für den 50-Tages-Durchschnitt (0,39 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,56 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aurora Spine-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Aurora Spine eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Aurora Spine mit -16,35 Prozent um mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,09 Prozent, wobei Aurora Spine mit 4,25 Prozent deutlich darunter liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurora Spine liegt bei 45,89, was unter dem Branchendurchschnitt von 55,5 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.