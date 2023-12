Aurora Spine Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aurora Spine-Aktie im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung erfahren hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es im letzten Monat keine wesentlichen Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aurora Spine-Aktie einen Wert von 45,89, der unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und daher ein "Gut" in dieser Kategorie erhält.

Im Branchenvergleich erzielte die Aurora Spine-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,35 Prozent, was eine Underperformance von -7,7 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" darstellt. Im Sektorvergleich lag die Aktie jedoch um 4,99 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aurora Spine-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 55,56) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 56,25). Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating für die Aurora Spine-Aktie auf der Grundlage der genannten Kriterien.