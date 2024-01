Aurora Solar Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Aurora Solar-Aktie wird momentan einer technischen Analyse unterzogen. Der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,025 CAD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine andere Bewertung ergibt sich jedoch beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, für den der letzte Schlusskurs (0,02 CAD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was ein "Gut"-Rating zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aurora Solar-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Aurora Solar eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aurora Solar-Aktie beträgt 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,86, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aurora Solar-Aktie eine Performance von -50 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 14,51 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -64,51 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 58,07 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.