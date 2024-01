Aurora Solar Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den letzten Wochen gab es in den sozialen Medien keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz um Aurora Solar. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Aurora Solar diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aurora Solar-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,86, was darauf hinweist, dass Aurora Solar weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Aurora Solar somit ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Aurora Solar eine Performance von -50 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 14,51 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -64,51 Prozent im Branchenvergleich für Aurora Solar. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 8,07 Prozent hatte, lag Aurora Solar 58,07 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Wer derzeit in die Aktie von Aurora Solar investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,42 Prozentpunkten erzielen. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".