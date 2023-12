Aurora Solar Aktie: Reine Nervensache!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz von Aurora Solar in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Aurora Solar daher ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aurora Solar verläuft aktuell bei 0,03 CAD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,03 CAD lag und somit einen Abstand von 0 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,02 CAD angenommen. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von +50 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Aurora Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,33 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -67,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche dar, die im Durchschnitt um 9,6 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Aurora Solar 60,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aurora Solar zeigt bei einem Niveau von 33,33 eine Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 44,44 und ist somit ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral".