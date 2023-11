Aurora Solar Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aktie von Aurora Solar zeigt sich in verschiedenen Bewertungskategorien als neutral. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 3,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass die Anleger weder besonders viel noch wenig Beachtung dem Unternehmen schenken, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft, da positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aurora Solar liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie von Aurora Solar daher in allen Kategorien die Einstufung "Neutral".