Aurora Solar Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Aurora Solar schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,23 % liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und wird als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aurora Solar liegt bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 66.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aurora Solar-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -63,64 Prozent erzielt, was 62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 15,95 Prozent, wobei Aurora Solar aktuell 79,59 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aurora Solar-Aktie der letzten 200 Handelstage um 33,33 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch nahe am aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aurora Solar für die Dividendenrendite, den RSI, den Branchenvergleich und die technische Analyse gemischte Bewertungen, wobei die Gesamtbewertung aufgrund der Unterperformance als "Schlecht" eingestuft wird.