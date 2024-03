Aurora Solar Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Aurora Solar hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -22,22 Prozent verzeichnet, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche für "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 34,19 Prozent, wobei Aurora Solar mit 56,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aurora Solar derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche hat einen Wert von 3,18, was eine Differenz von -3,18 Prozent zur Aurora Solar-Aktie ergibt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Aurora Solar in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung und einem "Gut"-Rating von der Redaktion führt. Die Aktie erhält auch eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie damit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aurora Solar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,045 CAD liegt, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Aurora Solar-Aktie sowohl aufgrund ihrer Performance im Vergleich zur Branche, ihrer Dividendenpolitik, der positiven Stimmung und der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.