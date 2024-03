Aurora Optoelectronics Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Aurora Optoelectronics liegt der RSI bei 56,25, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 49, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") verzeichnet die Aurora Optoelectronics mit einer Rendite von -46,23 Prozent eine deutlich schlechtere Performance. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit -14,46 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aurora Optoelectronics bei 2,08 CNH verläuft. Da der Aktienkurs bei 1,65 CNH liegt, ergibt sich ein Abstand von -20,67 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage fällt die Bewertung mit einer Differenz von -5,71 Prozent negativ aus. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Vormonat. Daher erhält die Aurora Optoelectronics-Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.