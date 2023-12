Aurora Optoelectronics Aktie: Kaum zu glauben!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Aurora Optoelectronics ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün und keine negativen Diskussionen wurden verzeichnet. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat Aurora Optoelectronics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,28 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -0,17 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite der Aktie ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält Aurora Optoelectronics in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aurora Optoelectronics liegt bei 60,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 66 weist auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aurora Optoelectronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,38 CNH lag, während der letzte Schlusskurs (2,1 CNH) um -11,76 Prozent davon abweicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine negative Abweichung. Daher erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Aurora Optoelectronics, wobei die positive Stimmung der Anleger durch die unterdurchschnittliche Performance in den Branchenvergleichen und die technische Analyse abgeschwächt wird.