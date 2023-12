Aurora Labs Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein allgemein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Aurora Labs auf 7- und 25-Tage-Basis: Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 71,43 Punkte, was darauf hinweist, dass Aurora Labs derzeit als überkauft gilt. Somit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist Aurora Labs nach dem RSI25 weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Aurora Labs war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Aurora Labs-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 0,024 AUD am letzten Handelstag weist einen Unterschied von +20 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch liegt der 50-Tages-Durchschnitt aktuell bei 0,03 AUD, was einen Unterschied von -20 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aurora Labs für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Diskussionsintensität rund um Aurora Labs durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.