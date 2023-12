Aurora Labs Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Aurora Labs-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 0,02 AUD bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,029 AUD, was einem Unterschied von +45 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt für diesen Wert beträgt 0,03 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-3,33 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Aurora Labs-Aktie einen Wert von 14,29 für den RSI7 und einen Wert von 40 für den RSI25. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für RSI25, was insgesamt zu einem "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie wurden die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als mittelaktiv eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigte überwiegend positive Meinungen und eine verstärkte Diskussion über positive Themen im Zusammenhang mit Aurora Labs, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Aurora Labs kaufen, halten oder verkaufen?

