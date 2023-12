Aurora Innovation Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI der Aurora Innovation liegt bei 15,33, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 13,85 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aurora Innovation derzeit positiv einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,31 USD, was einer Abweichung von +96,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,44 USD, was einer Abweichung von +86,48 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einschätzung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber der Aurora Innovation eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung für die Aurora Innovation hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Schlecht" bewertet.