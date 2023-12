Aurora Innovation Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine überwiegend negative Stimmung unter den Anlegern. In den letzten fünf Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, während in den letzten sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Aurora Innovation. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, fällt insgesamt positiv aus, da es eine Kaufempfehlung, eine neutrale Bewertung und keine negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aurora Innovation liegt bei 5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 7,53 Prozent entspricht, da der Aktienkurs zuletzt bei 4,65 USD notiert war. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Analysten, die die Gesamteinstufung der Aktie auf "Gut" festlegen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aurora Innovation bei 2,34 USD liegt, was positiv bewertet wird, da der Aktienkurs bei 4,65 USD notiert und somit einen Abstand von +98,72 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie positiv ab, mit einer Differenz von +82,35 Prozent, was zu einem insgesamt positiven Befund führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass sich die Stimmungslage im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat, was als negativ bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen häufiger und intensiver erwähnt als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aurora Innovation-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.