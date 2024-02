Aurora Innovation Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für Anleger. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aurora Innovation ausgetauscht. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aurora Innovation derzeit bei 2,65 USD. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 3,09 USD lag und somit einen Abstand von +16,6 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 3,38 USD angenommen, was einer aktuellen Differenz von -8,58 Prozent entspricht und daher ein "Schlecht"-Signal darstellt. Basierend auf beiden Zeiträumen ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den vergangenen zwölf Monaten sind 2 Analystenbewertungen für die Aurora Innovation-Aktie eingegangen, wovon 1 Bewertung als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 61,81 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist somit "Gut". Insgesamt erhält die Aurora Innovation von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für die Aurora Innovation bei 53,4, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich in dieser Kategorie eine Gesamtbewertung von "Neutral".