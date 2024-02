Aurora Innovation Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Aurora Innovation-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 2,66 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,92 USD liegt, was einem Unterschied von +9,77 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Andererseits liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 3,39 USD und der letzte Schlusskurs darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Aurora Innovation durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Aurora Innovation.

Die Anlegerstimmung wird auch durch die Diskussionen in sozialen Medien deutlich. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Bewertungen der letzten zwölf Monate ergibt ein durchschnittliches "Gut"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 5 USD, was einer potenziellen Steigerung um 71,23 Prozent entspricht. Somit erhalten die Aktien von Aurora Innovation von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.