Aurora Cannabis und andere Marktteilnehmer haben gerade einige wichtige Änderungen in der Geschäftsführung vorgenommen, die Sie kennen sollten

Spitzen-CEOs, -Investoren und -Führungskräfte der Cannabisbranche werden bald auf der Benzinga Cannabis Capital Conference am 13. und 14. September in Chicago zusammenkommen. In der Zwischenzeit sollten wir die neuesten Führungswechsel in der Branche durchgehen. Aurora’s Terry Booth tritt dem Akanda’s Advisory Board als Vorsitzender bei Terry Booth, der Gründer von Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ:ACB), ist dem neu gegründeten Beirat von… Hier weiterlesen