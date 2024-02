Aurora Cannabis Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie der Aurora Cannabis wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,71 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 28,18 Prozent bedeutet. Dies wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie von Aurora Cannabis daher als "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Aurora Cannabis. Es gab sieben positive, vier negative und drei unentschiedene Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Aurora Cannabis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung.

Auch in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Diskussion über Aurora Cannabis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Aurora Cannabis aufgrund der Analystenbewertung, Anlegerstimmung, RSI und Diskussion in den sozialen Medien als "Neutral" eingestuft.

