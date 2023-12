Aurora Cannabis Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die charttechnische Entwicklung der Aurora Cannabis-Aktie wird mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,76 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,64 CAD liegt, was einem Unterschied von -15,79 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Aurora Cannabis liegt bei 57,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating (Wert: 51,11). Insgesamt erhält das Aurora Cannabis-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für die Aurora Cannabis vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 0,64 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 10,16 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0,71 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz bestimmen auch die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität der Aurora Cannabis-Aktie hat nur schwache Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aurora Cannabis-Aktie daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

