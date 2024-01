Aurora Cannabis Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Aurora Cannabis liegt bei 71,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 63 für die Aurora Cannabis, was als neutral betrachtet wird und daher eine "Neutral" Bewertung erhält.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aurora Cannabis-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem zusammenfassenden "Neutral"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Aurora Cannabis, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 0,71 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 31,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Aurora Cannabis deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

