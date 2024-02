Aurora Cannabis Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Aurora Cannabis liegt bei 61,54, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 58,51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für Aurora Cannabis.

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine neutrale Empfehlung für Aurora Cannabis abgegeben, da es 0 Kauf-, 2 Halte- und 0 Verkaufsempfehlungen gab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aurora Cannabis beträgt 0,71 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 35,58 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich Aurora Cannabis war in den letzten Monaten gering, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls wenig Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Aurora Cannabis daher als schlecht bewertet.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Betrachtung der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden. Daher wird Aurora Cannabis in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

