Aurora Cannabis Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Diskussionen über Aurora Cannabis in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen ein gemischtes Stimmungsbild ergeben. Während überwiegend positive Meinungen vorherrschen, wurden in den vergangenen Tagen auch vermehrt negative Themen angesprochen. Die Redaktion hat aufgrund dieser Gemengelage das Unternehmen als "Neutral" eingestuft und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Aurora Cannabis in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wurden Analysen auf 7- und 25-Tage-Basis durchgeführt. Der RSI7 liegt derzeit bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,98 an, dass Aurora Cannabis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Analysen.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen ebenfalls eine neutrale Tendenz. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 0 mal als "Gut", 2 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" bewertet. Auch für den letzten Monat ergaben die Analysen 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Zudem erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 8,46 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aurora Cannabis-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,78 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,65 CAD führte zu einer negativen Abweichung von -16,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Hinblick auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Aurora Cannabis eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der gemischten Anlegerstimmung, der neutralen Analysteneinschätzungen und der uneinheitlichen technischen Analyse.

Sollten Aurora Cannabis Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Aurora Cannabis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aurora Cannabis-Analyse.

Aurora Cannabis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...