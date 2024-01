Aurora Cannabis Aktie: Was passiert jetzt?

Die Analysteneinschätzung für die Aurora Cannabis ist neutral, da keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 0,71 CAD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 28,18 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was auf eine negative Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen stabil, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Tendenzen. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen nach unten auf. Somit erhält die Aurora Cannabis-Aktie aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung.

Im Hinblick auf Anleger-Stimmung zeigt sich eine gemischte Bewertung. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Kommentare in sozialen Medien zu finden waren, dominieren in den letzten Tagen eher negative Themen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aurora Cannabis, basierend auf den Analysen der Analysten, des Sentiments und der technischen Aspekte.

Aurora Cannabis kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Aurora Cannabis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aurora Cannabis-Analyse.

