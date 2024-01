Aurora Cannabis Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Überwiegend wurden positive Themen diskutiert an 11 Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aurora Cannabis. Aufgrund dessen hat die Redaktion die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Das Anleger-Sentiment wird demnach als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Aurora Cannabis liegt bei 69,23 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,63 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Aurora Cannabis keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Aurora Cannabis in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Was die Analysteneinschätzung betrifft, haben Analysten in den letzten 12 Monaten 0-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Aurora Cannabis vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Aurora Cannabis. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 0,56 CAD und erwarten eine Entwicklung von 25,89 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 0,71 CAD führt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine "Gut"-Stufe.

