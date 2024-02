Aurora Cannabis Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Analyse des Sentiments und der Diskussionen ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung im Anleger-Sentiment, daher wird dies als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen häufiger als üblich diskutiert und erhielt zunehmend Aufmerksamkeit von Anlegern, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aurora Cannabis-Aktie zeigt einen Wert von 57 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 62,82 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Aurora Cannabis.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ein Wert von 0,72 CAD für die Aurora Cannabis-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,53 CAD, was einer Abweichung von -26,39 Prozent entspricht und daher zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem Schlusskurs von 0,62 CAD eine Abweichung von -14,52 Prozent auf, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält Aurora Cannabis daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Analyse einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Aurora Cannabis veröffentlicht, jedoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Aurora Cannabis-Aktie basierend auf der Analyse des Sentiments, des RSI und der technischen Analyse.

Aurora Cannabis kaufen, halten oder verkaufen?

