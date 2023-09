Aurora Cannabis-Aktie: Wahnsinn! +100% in 2 Tagen

Die Aurora Cannabis-Aktie (WKN: A2P4EC) ist dieser Tage nicht zu bremsen. Nachdem das Papier des Cannabisproduzenten bereits am vergangenen Freitag um über +15% zugelegt hatte, schoss die Aktie am Montag um über +70% in die Höhe. Was steckt hinter dem fulminanten Kursfeuerwerk?