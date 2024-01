Aurora Cannabis Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Indikatoren für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein entscheidender Faktor. Wir haben die Aktie von Aurora Cannabis auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aurora Cannabis blieb in diesem Zeitraum relativ konstant, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aurora Cannabis-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch bei 48,78, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Aurora Cannabis.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aurora Cannabis bei 0,76 CAD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt jedoch bei 0,65 CAD, was einem Abstand von -14,47 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,64 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Aurora Cannabis in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Aurora Cannabis daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Aurora Cannabis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

