Aurora Cannabis Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Meinungen und Stimmungen zu Aurora Cannabis in den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Kommentare und Meinungen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Analysten haben die Aktie von Aurora Cannabis insgesamt neutral bewertet, wobei das Kursziel im Mittel bei 0,71 CAD liegt, was einer erwarteten Kursentwicklung von 11,9 Prozent entspricht. Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine geringere Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Aspekte, da der Aktienkurs unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Aurora Cannabis.

