Aurora Cannabis Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Diskussionen über Aurora Cannabis in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Aurora Cannabis bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar ändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben neue Einschätzungen für Aktien. Bei Aurora Cannabis wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Schlecht" ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -14,47 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,76 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,65 CAD) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,56 Prozent), wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Das Unternehmen erhält damit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Analysten schätzen die Aktie von Aurora Cannabis auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, waren keine als "Gut" und zwei als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Aurora Cannabis vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0,71 CAD, was einer Erwartung von 8,46 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Einstufung gleichkommt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

