Aurora Cannabis Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Aurora Cannabis-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,63 CAD mit einer Entfernung von -18,18 Prozent vom GD200 (0,77 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,65 CAD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -3,08 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Aurora Cannabis als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Aurora Cannabis ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass sich vor allem positive Themen in den Diskussionen abzeichneten, was zu der Bewertung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Aurora Cannabis liegt bei 60 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 51,11.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

