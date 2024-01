Aurora Cannabis Aktie: Pleite oder Chance?

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Aurora Cannabis in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder überwiegend positive noch negative Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Aurora Cannabis eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Analysten bewerten die Aurora Cannabis-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es keine positiven oder negativen Bewertungen; es waren ausschließlich neutrale Bewertungen vorhanden. Es gibt keine Analystenupdates zu Aurora Cannabis aus dem letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,46 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Aurora Cannabis daher eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aurora Cannabis aktuell auf 0,75 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,65 CAD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,64 CAD, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Aurora Cannabis daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aurora Cannabis zeigt bei einem Niveau von 42,86 eine Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,34 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit fällt die Gesamteinschätzung des RSI ebenfalls auf "Neutral" aus.

