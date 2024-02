Aurora Cannabis Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Aurora Cannabis wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und wird daher neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer guten Einschätzung führt. Insgesamt erhält Aurora Cannabis in diesem Punkt daher eine gute Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Aktie von Aurora Cannabis sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aurora Cannabis-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf der 7-Tage- als auch auf der 25-Tage-Basis. Damit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Aurora Cannabis insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt neutral waren. Die Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein erhebliches Abwärtspotenzial von -86,44 Prozent hin, was zu einer schlechten Empfehlung führt. In Summe erhält Aurora Cannabis daher eine neutrale Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Aurora Cannabis-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Aurora Cannabis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aurora Cannabis-Analyse.

Aurora Cannabis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...