Aurora Cannabis Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Analysten schätzen die Aktie von Aurora Cannabis auf langfristiger Basis als "neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als neutral, während keine der Bewertungen als gut oder schlecht eingestuft wurde. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Aurora Cannabis im letzten Monat. Die durchschnittliche Analystenprognose für das Kursziel liegt bei 0,71 CAD, was einer erwarteten Steigerung von 33,02 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,53 CAD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher eine "gute" Bewertung vergeben.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Aurora Cannabis. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aurora Cannabis daher in diesem Bereich ein "gutes" Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Aurora Cannabis liegt der RSI7 bei 59,09 Punkten und der RSI25 bei 63,33 Punkten. Beide zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Aurora Cannabis eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer insgesamt "guten" Bewertung für die Anleger.

Insgesamt wird die Aktie von Aurora Cannabis aufgrund der Analystenbewertungen, des Sentiments in den sozialen Medien, des RSI und der Anlegerstimmung als "neutral" eingestuft.

