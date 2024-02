Aurora Cannabis Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Aurora Cannabis im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Aurora Cannabis, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für Aurora Cannabis zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Aurora Cannabis. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 0,71 CAD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Aurora Cannabis-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Beachtung als üblich erfuhr, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aurora Cannabis-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,72 CAD für den Schlusskurs der Aurora Cannabis-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,53 CAD, was einer Abweichung von -26,39 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,62 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aurora Cannabis-Aktie somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Sollten Aurora Cannabis Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Aurora Cannabis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aurora Cannabis-Analyse.

Aurora Cannabis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...