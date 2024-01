Aurora Cannabis Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

In den letzten zwei Wochen wurde Aurora Cannabis von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies geht aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen hervor, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Demgegenüber wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf "Neutral" einschätzen.

Die Einschätzung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Es liegen keine Updates zu Aurora Cannabis vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 0,71 CAD. Dies würde auf eine potenzielle Kursentwicklung von 28,18 Prozent hindeuten.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Aurora Cannabis abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Aurora Cannabis-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell eine Abweichung von -24,66 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einer Abweichung von -14,06 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Aurora Cannabis-Aktie sowohl aus Anleger-Stimmung, Analysteneinschätzung als auch technischer Analyse eine "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Aurora Cannabis-Analyse vom 25.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Aurora Cannabis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aurora Cannabis-Analyse.

Aurora Cannabis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...