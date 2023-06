Die Cannabis-Aktien haben in den vergangenen Monaten bei Investoren eher pure Verzweiflung als Freude ausgelöst. Allerdings tut sich nun so Einiges an charttechnischer Verbesserung der Lage. So befindet sich die Aktie von Aurora Cannabis seit dem 26. März in einem aktuellen Point&Figure-Kaufsignal. Dieses entstand durch Erreichen der 0,78 Euro.





