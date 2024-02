Aurora Cannabis Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Aurora Cannabis in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Aurora Cannabis daher in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Aurora Cannabis liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine Situation, die weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Aurora Cannabis daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Aurora Cannabis-Aktie zeigt einen Durchschnitt von 0,72 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,55 CAD, was einem Unterschied von -23,61 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine negative Abweichung von -11,29 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aurora Cannabis daher in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Aurora Cannabis ergibt eine Gesamtbewertung von "Neutral", da 0 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aurora Cannabis liegt bei 0,71 CAD, was einer erwarteten Entwicklung um 28,18 Prozent entspricht, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Gesamtbewertung der Analystenuntersuchung für Aurora Cannabis lautet daher "Gut".

