Aurora Cannabis Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Aurora Cannabis weist am 12.08.2022, 12:46 Uhr einen Kurs von 2.04 CAD an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Die Aussichten für Aurora Cannabis haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Aurora Cannabis ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aurora Cannabis-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,27, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,58, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Aurora Cannabis konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Aurora Cannabis auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für Aurora Cannabis liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 4 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aurora Cannabis vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4,9 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (2,04 CAD) könnte die Aktie damit um 140,2 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Aurora Cannabis-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

