Aurora Cannabis Aktie: Hammer-Nachricht!

An derBörse notiert Aurora Cannabis per 08.11.2022, 08:24 Uhr bei 1.75 CAD. Aurora Cannabis zählt zum Segment "Arzneimittel".

Unser Analystenteam hat Aurora Cannabis auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Aurora Cannabis führt bei einem Niveau von 46,51 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,82 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Aurora Cannabis-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aurora Cannabis vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (4,1 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 134,29 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1,75 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Aurora Cannabis eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Aurora Cannabis in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Aurora Cannabis wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

