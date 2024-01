Aurora Cannabis Aktie: Füße still halten!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Aktie von Aurora Cannabis in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Aurora Cannabis daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis mit -16,22 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 weist hingegen ein "Neutral"-Signal auf. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aurora Cannabis aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

