Aurora Cannabis Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Anleger haben in den letzten Tagen verstärkt negative Themen über das Unternehmen Aurora Cannabis diskutiert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von einem Analysten neutral bewertet. Es gibt keine aktuellen Updates. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten, die ein Aufwärtspotenzial von 32,81 Prozent zeigt, wird die Aktie als "Gut" empfohlen. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie beträgt 68,42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 80 und führt damit zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 0,9 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,64 CAD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 50 Handelstage beträgt 0,79 CAD und der letzte Schlusskurs liegt darunter, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aurora Cannabis-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

