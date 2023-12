Aurora Cannabis Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Aktie von Aurora Cannabis wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Unter Berücksichtigung von Sentiment und Buzz im Netz zeigte sich, dass die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufwies, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was als "Neutral" bewertet wurde. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Schlecht" für Aurora Cannabis.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aurora Cannabis wurde ebenfalls analysiert. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergab eine Ausprägung von 47,06, was zu einer Bewertung als "Neutral" führte. Der RSI25 lag bei 44,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führte. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral" für Aurora Cannabis.

Die Analysteneinschätzung ergab, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen wurde, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führte. Auf kurzfristiger Basis wurden 0 Analysten den Titel als Gut ein, 2 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0,71 CAD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 6,82 Prozent führt und somit die Einstufung "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung "Neutral" für die Aktie von Aurora Cannabis.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Aurora Cannabis bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

