Aurora Cannabis Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Analysteneinschätzung: Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für die Aurora Cannabis vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis einer Gesamteinschätzung "Neutral". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -0,7 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0,71 CAD. Diese Entwicklung betrachten sie als "Neutral"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 28,57 Punkte, was bedeutet, dass Aurora Cannabis momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 45,83, was darauf hindeutet, dass Aurora Cannabis weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Stimmung für Aurora Cannabis hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse für diese Aktie hinweist. Dafür bekommt Aurora Cannabis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aurora Cannabis-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,79 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,71 CAD) weicht somit -10,13 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 0,66 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,58 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Aurora Cannabis ergibt, und die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Aurora Cannabis-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

