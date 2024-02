Aurora Cannabis Aktie: Aufgepasst!

In den letzten 200 Handelstagen hat der Durchschnittsschlusskurs der Aurora Cannabis-Aktie bei 0,71 CAD gelegen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,57 CAD, was einem Unterschied von -19,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,61 CAD liegt mit einem Unterschied von -6,56 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aurora Cannabis-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0,71 CAD, was einem Aufwärtspotential von 23,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Aurora Cannabis-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ein "Neutral"-Rating auf 7- und 25-Tage-Basis.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten trübte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Aurora Cannabis-Aktie gemäß der Analyse insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Aurora Cannabis kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Aurora Cannabis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aurora Cannabis-Analyse.

