Aurora Cannabis Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen für die Aurora Cannabis-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aurora Cannabis-Aktie. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Aurora Cannabis aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielbewertung von den Analysten beträgt 0,71 CAD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 31,78 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,535 CAD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Somit erhält Aurora Cannabis insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Aurora Cannabis von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aurora Cannabis als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 71,43. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist bei Aurora Cannabis einen RSI von 63 auf. Dies wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Aurora Cannabis konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aurora Cannabis auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Aurora Cannabis-Analyse vom 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Aurora Cannabis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aurora Cannabis-Analyse.

Aurora Cannabis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...