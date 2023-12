Auroch MineralsL Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Future Battery Minerals betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 71,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Future Battery Minerals weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Future Battery Minerals von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Schlecht". Auch die Dividendenpolitik der Aktie wird als "Schlecht" bewertet, da derzeit niedrigere Dividenden ausgeschüttet werden als der Branchendurchschnitt.

Die charttechnische Entwicklung der Future Battery Minerals-Aktie zeigt ebenfalls einen negativen Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,1 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,069 AUD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -31 Prozent und führt zur Einstufung "Schlecht". Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für die Future Battery Minerals-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, die Anleger-Stimmung, die Dividendenpolitik als auch die charttechnische Entwicklung.