Aurizon Holdings Aktie: Das ist ein Hammer

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aurizon diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Aurizon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aurizon-Aktie ein Durchschnitt von 3,57 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,64 AUD (+1,96 Prozent Unterschied) und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (3,55 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,54 Prozent Abweichung). Die Aurizon-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Aurizon erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aurizon-Aktie beträgt aktuell 28, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Entgegen dem RSI der letzten 7 Tage ist Aurizon hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Aurizon lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.