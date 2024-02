Aurizon Holdings Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aurizon-Aktie zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und bewegt sich bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und mit "Neutral" bewertet wird.

Die charttechnische Entwicklung der Aurizon-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,66 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,94 AUD liegt, was einer Differenz von +7,65 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 3,75 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber bei +5,07 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass die Diskussion in den sozialen Medien überwiegend positiv eingestellt war. In den letzten zehn Tagen gab es keine negativen Diskussionen, und in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Nachrichten hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Aurizon eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies und eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Aurizon eine Gesamtbewertung von "Neutral".