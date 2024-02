Aurizon Holdings Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Aurizon haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen. Dies hat dazu geführt, dass die Aktie von Aurizon von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen im Vergleich zu anderen Aktien nicht besonders auffällig, weshalb Aurizon auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von Experten als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist die Aurizon-Aktie derzeit 3,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da sie 6,27 Prozent über dem GD200 liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aurizon-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (44) als auch der 25-Tage-RSI (40,85) zeigen keine Anzeichen von Über- oder Unterbewertung, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung und das Interesse an der Aurizon-Aktie in den letzten Wochen abgenommen haben, weshalb sie von Analysten insgesamt als "Schlecht" und "Neutral" bewertet wird. Die technische Analyse ergibt hingegen eine insgesamt positive Einschätzung, während die Anleger-Stimmung gemischt ausfällt.