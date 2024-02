Aurizon Holdings Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Aurizon-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 21, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (RSI25) liegt bei 40,97, was darauf hindeutet, dass Aurizon weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Aurizon somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Aurizon-Aktie von 3,91 AUD eine Entfernung von +6,54 Prozent vom GD200 (3,67 AUD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,77 AUD auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aurizon-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Aurizon eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für Aurizon.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aurizon-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Aurizon daher als "Schlecht"-Wert bewertet.